В Казани показали комплекс РЭР «Гадалка» с дальностью обнаружения БПЛА до 50 км

Он также добавил, что «Гадалка» может передавать всю получаемую информацию военнослужащим в режиме реального времени благодаря интеграции с системой управления боем «Глаз/Гроза». «Вся информация выводится на один закрытый сервер. Каждое подразделение создает свой закрытый сервер, куда выводятся как точки, которые были обнаружены, так и позиции. Плюс, если “Гадалка” обнаруживает воздушную цель, то немедленно отображает ее местоположение у всех пользователей в реальном времени», — добавил представитель «Грозы».