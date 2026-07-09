В Казани показали комплекс РЭР «Гадалка» с дальностью обнаружения БПЛА до 50 км

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Комплекс радиоэлектронной разведки (РЭР) «Гадалка» показали на Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо — 2026» в Казани. Устройство способно обнаружить беспилотники противника в радиусе до 50 км, сообщил ТАСС официальный представитель группы компаний «Гроза».
«Здесь у нас представлена радиоэлектронная станция “Гадалка”. Ее задача — это обнаружение воздушных целей. Она у нас работает в пассивном режиме, то есть ничего не излучает, а только принимает сигнал. Работает до дистанции в 50 км, и основная ее задача — это обнаружение дронов-разведчиков противника», — сказал собеседник агентства.
По его словам, «Гадалка» сканирует пространство площадью 8,5 тыс. кв. км, при этом система способна осуществлять поиск в частотном диапазоне от 890 до 6 тыс. МГц, одновременно сканируя до пяти диапазонов.
Он также добавил, что «Гадалка» может передавать всю получаемую информацию военнослужащим в режиме реального времени благодаря интеграции с системой управления боем «Глаз/Гроза». «Вся информация выводится на один закрытый сервер. Каждое подразделение создает свой закрытый сервер, куда выводятся как точки, которые были обнаружены, так и позиции. Плюс, если “Гадалка” обнаруживает воздушную цель, то немедленно отображает ее местоположение у всех пользователей в реальном времени», — добавил представитель «Грозы».
Выставка «Дрон экспо — 2026» проходит с 8 по 10 июля в столице Татарстана на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». В рамках мероприятия свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран представят новейшие разработки в области беспилотных систем и комплектующих.