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Боец Карта: расчеты БПС «Севера» сбили более 75 БПЛА ВСУ с начала июля

Военнослужащий заявил, что группировка ликвидирует вражеские беспилотники с помощью коптеров, которые оснащены системами обезвреживания винтов и двигателей.

БЕЛГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июля уничтожили более 75 БПЛА коптерного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем (БПС) 11-го корпуса с позывным Карта.

«Операторы БПС и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” с начала июля уничтожили более 75 беспилотников коптерного типа в Харьковской области. БПЛА использовались противником для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов», — рассказал он.

Карта добавил, что «Север» ликвидирует беспилотники ВСУ с помощью коптеров, оснащенных системами обезвреживания винтов и двигателей.

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