На нефтебазе в Твери после атаки БПЛА загорелся резервуар

В Твери после отражения атаки беспилотников загорелся резервуар на предприятии «Тверская нефтебаза».
Об этом сообщил губернатор Тверской области Витай Королёв.
По его словам, в настоящее время на месте происшествия развёрнут оперативный штаб.
Губернатор лично координирует мероприятия по ликвидации последствий и обеспечению безопасности объекта.
«Возгорание локализовано силами наших пожарных МЧС. По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет», — заявил Королёв.
Ранее сообщалось, что промышленный объект загорелся в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в результате налёта беспилотников.