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На нефтебазе в Твери после атаки БПЛА загорелся резервуар

В Твери после отражения атаки беспилотников загорелся резервуар на предприятии «Тверская нефтебаза».

В Твери после отражения атаки беспилотников загорелся резервуар на предприятии «Тверская нефтебаза».

Об этом сообщил губернатор Тверской области Витай Королёв.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия развёрнут оперативный штаб.

Губернатор лично координирует мероприятия по ликвидации последствий и обеспечению безопасности объекта.

«Возгорание локализовано силами наших пожарных МЧС. По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет», — заявил Королёв.

Ранее сообщалось, что промышленный объект загорелся в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в результате налёта беспилотников.

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