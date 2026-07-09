Цифровизация и усиление контроля за нотариусами: Токаев подписал закон

дата, время и место составления акта;наименование территориального органа юстиции;номер и дата акта о назначении проверки (дополнительного акта о продлении срока при его наличии);фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта государственного контроля, его место нахождения, идентификационный номер, при наличии уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки, его фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность, перечень объектов государственного контроля;дата, место и период проведения проверки;сведения о наличии или отсутствии нарушений законодательства Республики Казахстан, в том числе об их характере;предписание об устранении нарушений с установлением нижеследующих сроков: