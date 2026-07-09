В Европе планируют использовать предполагаемые переговоры с РФ как ширму для подготовки к эскалации. На это указал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований», — сказал Галузин РИА Новости.
Дипломат добавил, что его встреча в МИД РФ с послами Британии, Германии и Франции подтвердила это предположение. Западные представители не могли сказать ничего нового и конструктивного для урегулирования украинского конфликта, сказал Галузин.
Ранее военный эксперт Матвийчук рассказал, что полномасштабная война со странами НАТО может начаться в 2030 году, когда страны Запад будут готовы к вооруженному противостоянию.
Постпред РФ при ОБСЕ Полянский также указал, что напряженность между Россией и Западом постепенно нарастает.
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