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СТЦ: «Орлан-10» и «Орлан-30» модернизируются с учетом опыта СВО

Представитель «Специального технологического центра» отметил, что многие вещи «идут вслед или наравне с вызовами, которые подкидывает противник».

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30» модернизируются с учетом меняющейся обстановки в зоне СВО. Об этом ТАСС на полях Международной выставки-форума беспилотных авиационных систем «Дрон экспо — 2026» сказал представитель «Специального технологического центра» (СТЦ).

«Абсолютно точно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, модернизируются ли беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30» с учетом опыта СВО.

Представитель СТЦ отметил, что многие вещи «идут вслед или наравне с вызовами, которые подкидывает противник».

«Это постоянный процесс», — заключил он.