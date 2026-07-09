СТЦ: «Орлан-10» и «Орлан-30» модернизируются с учетом опыта СВО

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30» модернизируются с учетом меняющейся обстановки в зоне СВО. Об этом ТАСС на полях Международной выставки-форума беспилотных авиационных систем «Дрон экспо — 2026» сказал представитель «Специального технологического центра» (СТЦ).
«Абсолютно точно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, модернизируются ли беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30» с учетом опыта СВО.
Представитель СТЦ отметил, что многие вещи «идут вслед или наравне с вызовами, которые подкидывает противник».
«Это постоянный процесс», — заключил он.