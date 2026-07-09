Иран пригрозил странам, предоставившим базы для ударов США

Об этом Багаи предупредил в соцсети X.
Он подчеркнул, что эти страны не смогут избежать ответственности за свою роль в военной агрессии.
«Им не удастся уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и её тяжких последствий», — заявил дипломат.
Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил о распространении ответных ударов на другие американские базы по всему региону в случае повторения актов агрессии.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.