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Иран пригрозил странам, предоставившим базы для ударов США

Государства, предоставившие свои военные базы и инфраструктуру для атак США на Иран, столкнутся с тяжёлыми последствиями, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Государства, предоставившие свои военные базы и инфраструктуру для атак США на Иран, столкнутся с тяжёлыми последствиями, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Об этом Багаи предупредил в соцсети X.

Он подчеркнул, что эти страны не смогут избежать ответственности за свою роль в военной агрессии.

«Им не удастся уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и её тяжких последствий», — заявил дипломат.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил о распространении ответных ударов на другие американские базы по всему региону в случае повторения актов агрессии.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

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