Захарова осудила назначение Ованнисяна после его слов о Гитлере

Назначение бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, оправдывавшего планы Гитлера, свидетельствует о поощрении подобных взглядов в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом сообщает РИА Новости.
9 мая полковник Вооружённых Сил Арцрун Ованнисян высказал мнение, что, согласно планам Гитлера, нацисты намеревались создать Великую Армению, включив в её состав часть территории Турции.
«А назначение Ованнисяна на пост руководителя учебного заведения заставляет предположить, что у армянских властей подобное “мнение” теперь в почёте», — сказала она.
Дипломат также отметила, что идеологические преемники гитлеровцев в Европе сейчас оправдывают местных пособников нацистов.
Посол России в Ереване Сергей Копыркин осудил слова Ованнисяна о Великой Отечественной войне.