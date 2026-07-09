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Захарова осудила назначение Ованнисяна после его слов о Гитлере

Назначение бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, оправдывавшего планы Гитлера, свидетельствует о поощрении подобных взглядов в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Назначение бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, оправдывавшего планы Гитлера, свидетельствует о поощрении подобных взглядов в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом сообщает РИА Новости.

9 мая полковник Вооружённых Сил Арцрун Ованнисян высказал мнение, что, согласно планам Гитлера, нацисты намеревались создать Великую Армению, включив в её состав часть территории Турции.

«А назначение Ованнисяна на пост руководителя учебного заведения заставляет предположить, что у армянских властей подобное “мнение” теперь в почёте», — сказала она.

Дипломат также отметила, что идеологические преемники гитлеровцев в Европе сейчас оправдывают местных пособников нацистов.

Посол России в Ереване Сергей Копыркин осудил слова Ованнисяна о Великой Отечественной войне.

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