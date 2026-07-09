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КСИР заявил об ударах по базам ВС США в Бахрейне и Кувейте

Военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) нанесли удары по американским военным объектам, расположенным в Бахрейне и Кувейте. Как сообщает гостелерадиокомпания Ирана, соответствующее заявление распространило командование КСИР.

Источник: U.S. Navy

В заявлении отмечается, что «бойцы военно-морских и воздушно-космических сил КСИР в ходе совместной ракетной и беспилотной операции вскоре после атак противника по различным точкам страны уничтожили ключевые объекты и инфраструктуру двух американских баз Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте, а также Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне».

В КСИР предупредили, что в случае повторения атак со стороны США Тегеран расширит ответные действия. Как уточняется, они будут направлены и на другие базы американских вооруженных сил на Ближнем Востоке.

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