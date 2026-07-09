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Эрдоган подарил лидерам НАТО именные пистолеты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил европейским лидерам именные пистолеты с гравировкой и боевые патроны по завершении саммита НАТО в Анкаре. Оружие, боеприпасы и комплекты для чистки были вручены в качестве прощального подарка в том числе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште, сообщает Politico со ссылкой на источники в ЕС. Также по оружию получили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Джеттен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил европейским лидерам именные пистолеты с гравировкой и боевые патроны по завершении саммита НАТО в Анкаре. Оружие, боеприпасы и комплекты для чистки были вручены в качестве прощального подарка в том числе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште, сообщает Politico со ссылкой на источники в ЕС. Также по оружию получили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Джеттен.

Представитель Евросовета сообщил, что служба безопасности господина Кошты уже забрала пистолет для проверки, после чего его планируют доставить в Бельгию с соблюдением всех местных юридических процедур и правил хранения. В команде госпожи фон дер Ляйен пока не уточнили, как поступят с оружием.

Другие европейские лидеры решили забрать подарки позже. В частности, Кир Стармер и Роб Джеттен публично заявили, что оставят свои пистолеты в Турции для того, чтобы их вывели из боевого состояния, прежде чем везти их на родину.

Впрочем, по словам чиновников, дорогие церемониальные пистолеты, скорее всего, превышают установленные в ЕС лимиты на стоимость официальных подарков, поэтому лидеры вряд ли смогут оставить их в личной собственности.

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