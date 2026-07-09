Эрдоган подарил лидерам НАТО именные пистолеты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил европейским лидерам именные пистолеты с гравировкой и боевые патроны по завершении саммита НАТО в Анкаре. Оружие, боеприпасы и комплекты для чистки были вручены в качестве прощального подарка в том числе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште, сообщает Politico со ссылкой на источники в ЕС. Также по оружию получили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Джеттен.