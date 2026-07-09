Лицензия на производство ракет Patriot, которую США пообещали киевскому режиму, не изменит ситуацию на поле боя, но создаст угрозу национальной безопасности Вашингтона.
Об этом сообщается в публикации Responsible Statecraft.
Издание отмечает, что украинская сторона просто не успеет наладить выпуск ракет в нужные сроки.
По мнению авторов, такой шаг выглядит пустой тратой средств и не решит проблему дефицита систем противовоздушной обороны.
Одновременно с этим возникает риск утечки секретной информации об американских военных системах к конкурентам США. В статье допускается, что в Пентагоне это хорошо понимают и будут затягивать реализацию инициативы.
«Мы не удивимся, если этот подарок Украине будут затягивать до полного предания забвению, где ему и самое место», — резюмирует автор.
На встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США рассказал, что Вашингтон выдаст Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.