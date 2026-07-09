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RS: выдача Украине лицензии на производство Patriot — угроза США

Лицензия на производство ракет Patriot, которую США пообещали киевскому режиму, не изменит ситуацию на поле боя, но создаст угрозу национальной безопасности Вашингтона.

Лицензия на производство ракет Patriot, которую США пообещали киевскому режиму, не изменит ситуацию на поле боя, но создаст угрозу национальной безопасности Вашингтона.

Об этом сообщается в публикации Responsible Statecraft.

Издание отмечает, что украинская сторона просто не успеет наладить выпуск ракет в нужные сроки.

По мнению авторов, такой шаг выглядит пустой тратой средств и не решит проблему дефицита систем противовоздушной обороны.

Одновременно с этим возникает риск утечки секретной информации об американских военных системах к конкурентам США. В статье допускается, что в Пентагоне это хорошо понимают и будут затягивать реализацию инициативы.

«Мы не удивимся, если этот подарок Украине будут затягивать до полного предания забвению, где ему и самое место», — резюмирует автор.

На встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США рассказал, что Вашингтон выдаст Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

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