Игорь Кобзев доложил президенту о ситуации с топливом в Иркутской области

Глава региона рассказал, что принятые меры начали работать в Иркутской области: сейчас отпуск всех видов топлива организован на 101 автозаправочной станции, причём 29 из них — это независимые АЗС. Туда вновь поступает бензин по заключённым договорным отношениям. Ситуацию Игорь Кобзев назвал непростой, но контролируемой. Определена потребность в бензине на 3 месяца вперёд, вопрос поставок в данный момент отрабатывается. Губернатор также отметил, что благодаря решениям, принятым на федеральном и региональном топливных штабах, удалось стабилизировать обстановку, и очереди на заправках сократились до 1−2 часов.