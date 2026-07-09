Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кобзев доложил президенту о ситуации с топливом в Иркутской области

Владимир Путин провёл совещание в формате видеоконференции с членами правительства РФ и главами регионов по поводу работы транспортного и топливного комплексов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Участие в нём принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который доложил президенту о ситуации с топливом в Приангарье.

Глава региона рассказал, что принятые меры начали работать в Иркутской области: сейчас отпуск всех видов топлива организован на 101 автозаправочной станции, причём 29 из них — это независимые АЗС. Туда вновь поступает бензин по заключённым договорным отношениям. Ситуацию Игорь Кобзев назвал непростой, но контролируемой. Определена потребность в бензине на 3 месяца вперёд, вопрос поставок в данный момент отрабатывается. Губернатор также отметил, что благодаря решениям, принятым на федеральном и региональном топливных штабах, удалось стабилизировать обстановку, и очереди на заправках сократились до 1−2 часов.

Владимир Путин отметил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире — главное организовать работу с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они распределяли продукт не только на своих АЗС, но и на независимых.