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Невидимый щит армии: в Казахстане отметили 60-летие уникальной службы

Пока одни обеспечивают безопасность страны с оружием в руках, другие защищают армию от угроз, которые невозможно увидеть. Речь о вирусах, инфекциях.

Источник: Пресс-служба Алматинского гарнизона

Речь о вирусах, инфекциях и биологических рисках, способных повлиять на боеспособность целых подразделений.

Санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных Сил Казахстана посвятил этой работе уже 60 лет. Юбилей службы отметили в Алматы.

Торжественные мероприятия стартовали на территории центра, где открыли памятный знак, символизирующий преемственность поколений и шестидесятилетнюю историю службы.

После этого участники возложили цветы к мемориалу воинской славы «Мәңгілік алау» в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и посетили Военно-исторический музей Вооруженных Сил Казахстана.

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, представители органов военного управления, ветераны, военнослужащие медицинской службы и почетные гости.

Главная часть юбилея прошла в Доме офицеров Министерства обороны.

Гостям показали архивные кадры, рассказывающие о становлении санитарно-эпидемиологической службы. Ветеранов и бывших руководителей центра наградили за многолетний вклад в развитие военной медицины.

Полковник Раджан Жанысов подчеркнул значение службы.

«60-летний юбилей — это не только возможность вспомнить богатую историю, но и повод выразить признательность поколениям специалистов. Благодаря их профессионализму, ответственности и преданности делу обеспечиваются санитарно-эпидемиологическое благополучие войск и одна из важнейших составляющих боеготовности», — отметил он.

Санитарно-эпидемиологический центр был создан в 1966 году.

За шесть десятилетий его специалисты сформировали систему, которая ежедневно обеспечивает санитарную безопасность армии. Они проводят лабораторные исследования, контролируют санитарное состояние военных объектов, организуют профилактику инфекционных заболеваний и принимают противоэпидемические меры при возникновении рисков.

После пандемии COVID-19 вопросы биологической безопасности стали одним из важнейших элементов национальной безопасности.

О деятельности специалистов центра редко говорят публично, но именно от их ежедневной работы зависит, насколько быстро удается предотвратить распространение инфекций в войсках и сохранить боеготовность подразделений.

Сегодня центр остается одним из ключевых подразделений системы военной медицины Казахстана, продолжая выполнять задачи по защите здоровья личного состава и предупреждению биологических угроз.