Невидимый щит армии: в Казахстане отметили 60-летие уникальной службы

«60-летний юбилей — это не только возможность вспомнить богатую историю, но и повод выразить признательность поколениям специалистов. Благодаря их профессионализму, ответственности и преданности делу обеспечиваются санитарно-эпидемиологическое благополучие войск и одна из важнейших составляющих боеготовности», — отметил он.