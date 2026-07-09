В Хабаровском крае определили численность избирателей

По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», численность избирателей, зарегистрированных на территории Хабаровского края по состоянию на 1 июля 2026 года, составила 933 985 человек, сообщает избирательная комиссия Хабаровского края.
«Избирателям Хабаровского края 18, 19, 20 сентября 2026 года предстоит принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и выборах в органы местного самоуправления», — говорится в сообщении.
Наибольшее число избирателей проживает в городе Хабаровске — 429 760 человек.
Численность избирателей второго по значимости города края Комсомольска-на-Амуре составляет 170 307 человек.
Муниципальные образования с наименьшей численностью избирателей — Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы. В них зарегистрировано 1447 и 1547 избирателей соответственно.
Напомним, ранее ИА AmurMedia сообщало, что в регионе пройдет 19 избирательных кампаний местного уровня. В единый день голосования будут избраны представительные органы Амурского, Аяно-Майского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко муниципальных округов.
Голосование на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2026 года пройдет в течение трех дней. В выборах в Госдуму, а также в кампаниях других уровней могут участвовать 17 партий.