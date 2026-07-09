Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае определили численность избирателей

На 1 июля 2026 года в регионе проживают 933 985 человек, которым предстоит принять участие в выборах.

Источник: AmurMedia

По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», численность избирателей, зарегистрированных на территории Хабаровского края по состоянию на 1 июля 2026 года, составила 933 985 человек, сообщает избирательная комиссия Хабаровского края.

«Избирателям Хабаровского края 18, 19, 20 сентября 2026 года предстоит принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и выборах в органы местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Наибольшее число избирателей проживает в городе Хабаровске — 429 760 человек.

Численность избирателей второго по значимости города края Комсомольска-на-Амуре составляет 170 307 человек.

Муниципальные образования с наименьшей численностью избирателей — Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы. В них зарегистрировано 1447 и 1547 избирателей соответственно.

Напомним, ранее ИА AmurMedia сообщало, что в регионе пройдет 19 избирательных кампаний местного уровня. В единый день голосования будут избраны представительные органы Амурского, Аяно-Майского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко муниципальных округов.

Голосование на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2026 года пройдет в течение трех дней. В выборах в Госдуму, а также в кампаниях других уровней могут участвовать 17 партий.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше