Бум ИИ заставил покупателей жилья в Сан-Франциско переплачивать по $1 млн сверху

По состоянию на июнь цены на дома для одной семьи в Сан-Франциско выросли примерно на 17% в годовом исчислении, в то время как количество предложений сократилось примерно на 45%. Медианная цена дома для одной семьи выросла с $1,7 млн до $2,2 млн, а дома продаются в среднем за 18 дней, что является рекордом за последние пять лет.