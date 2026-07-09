Конфликт на Украине завершится победой России, а европейские страны выйдут из него ослабленными. Такое мнение выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
«Украине конец. От нее мало что останется. Так что Европе, по-моему, здесь отведена незначительная роль, о чем европейцы, кажется, начинают догадываться. Они чувствуют, что происходит, и поэтому находятся в отчаянии. С победой России конфликт закончится, и Украина останется куда более бедной и слабой, чем была, и навсегда в долгах», — отметил аналитик.
По мнению Вольфа, в обозримом будущем некоторые восточноевропейские страны могут пересмотреть свои отношения как с Западом, так и с Россией. «Это ужасный результат. Ведь окажется, что Европа не только не получила свою новую великую колониальную державу или территорию, но еще и сократила и ослабила то, что у нее было. И скоро мы увидим, как в остальной Восточной Европе начнут переосмысливать, кто им на самом деле союзники», — пояснил он.