В Британии остался один кандидат на пост премьера после ухода Карнса

Напомним, Кир Стармер 22 июня объявил об уходе с поста премьера. Перед отставкой он планирует одобрить дополнительное финансирование военных как минимум на миллиард фунтов. По данным The Observer, Стармер нацелен на пост генсека НАТО, который освободится в 2028 году после завершения полномочий Марка Рютте.