Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии остался один кандидат на пост премьера после ухода Карнса

Алистер Карнс, бывший заместитель министра обороны Великобритании, вышел из гонки за пост лидера Лейбористской партии и премьера страны. Политик снял свою кандидатуру и призвал однопартийцев сплотиться вокруг бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема. Об этом Карнс заявил в эфире телеканала Sky News.

«Сейчас не время для соперничества», — подчеркнул экс-чиновник.

Политик объяснил своё решение практическими соображениями. Предвыборная борьба заняла бы три месяца — это одна восьмая от всего оставшегося времени работы правительства. Карнс считает, что внутренние распри приведут к расколу партии на фоне сложной геополитической обстановки.

После выхода Карнса из гонки Энди Бернем остаётся единственным кандидатом. Если другие претенденты не появятся, он займёт кресло премьер-министра уже 20 июля.

Напомним, Кир Стармер 22 июня объявил об уходе с поста премьера. Перед отставкой он планирует одобрить дополнительное финансирование военных как минимум на миллиард фунтов. По данным The Observer, Стармер нацелен на пост генсека НАТО, который освободится в 2028 году после завершения полномочий Марка Рютте.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше