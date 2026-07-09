В штабе общественной поддержки «Единой России» отметили День семьи, любви и верности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Праздничное мероприятие, посвященное семейным ценностям, прошло за круглым столом в штабе общественной поддержки.
Участниками стали пары, которые больше 50 лет вместе и те, кто совсем недавно заключили брак. На входе гостям подарили букеты из полевых ромашек. Встреча сопровождалась живой музыкой.
Алтарник храма равноапостольных Кирилла и Мефодия посёлка Элита Николай Макаров рассказал о возникновении Дня семьи, любви и верности и традициях праздника. Гости беседовали друг с другом за круглым столом и делились историями знакомств.
Супруги Михайловы рассказали, что для них секретом счастливой семейной жизни является взаимопонимание, уважение и доверие к друг другу. Андрей и Татьяна вместе полтора года. Мужчина является участником специальной военной операции.
Галина и Константин Соловьёвы отпразднуют в декабре 50 лет совместной жизни. Семья поделилась принципами, на которых строится их союз: «Мы считаем, что важно уступать друг другу, прощать и поддерживать свою вторую половинку. Приятно, когда о тебе переживают, приходят на помощь. Семья — это большой, титанический труд. Когда люди понимают, что нужно трудиться много для того, чтобы укрепить отношения, значит, союз состоится!».
Руководитель штаба общественной поддержки «Единой России» Татьяна Ячменёва отметила: «Семья — это основа нашей страны и ее будущего. В День семьи, любви и верности мы особенно остро чувствуем, как важны тепло и поддержка близких. Для нас в штабе проведение мероприятий, посвященных семейным ценностям — это приоритетное и очень личное направление работы. Такие встречи объединяют людей и напоминают, что с любви к дому начинается любовь к Родине. Рада видеть, сколько замечательных семей живет у нас в крае!».
Отметим, что поддержка семей — важный приоритет народной программы партии и партийного проекта «Крепкая семья».