В Японии расследуют роман прокурора со свидетельницей по делу о коррупции

К моменту судебного процесса они уже состояли в близких отношениях — выяснилось, что прокурор однажды даже провел с ней ночь в отеле, номер в котором использовался для допросов по другому делу. Это не помешало прокурору приобщить к делу показания своей возлюбленной, которая в итоге должна была выступить на суде в качестве свидетеля.