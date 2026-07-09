Власти Львовской области собрали срочное совещание после бунта против ТЦК

На данный момент полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях. Ожидается, что в ближайшие часы правоохранители начнут первые задержания и вызовы на допросы тех, кто принимал активное участие в раскачивании и повреждении автомобиля ТЦК.