Где в Казахстане дают жилье и работу: хорошая новость для думающих о переезде

На сегодняшний день в топе наиболее востребованных специалистов следующие: медицина (врачи, медицинские сестры и другие медработники), образование (учителя, педагоги дошкольного и среднего образования), инженерия (специалисты различных технических направлений), сельское хозяйство (агрономы, ветеринары и профильные специалисты), транспорт (механизаторы, трактористы и водители), рабочие специальности (электромонтеры, электрики, сварщики, токари), строительство (каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники), управление и социальная сфера (бухгалтеры, экономисты, специалисты в области государственного и социального обслуживания).