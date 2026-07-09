Где в Казахстане дают жилье и работу: хорошая новость для думающих о переезде

В Министерстве труда и социальной защиты населения 9 июля 2026 года рассказали, что на портале migration.enbek.kz запущен цифровой сервис для казахстанцев, рассматривающих возможность добровольного переселения. Платформа позволяет в доступном формате ознакомиться с условиями приема в регионах расселения и изучить актуальный список востребованных специальностей для последующего официального трудоустройства.
Пользователи могут выбрать интересующую область и сразу получить данные о доступных вакансиях, мерах государственной поддержки, жилищных условиях и других возможностях. Особое внимание на портале уделено перечню востребованных профессий, который помогает соискателям оценить перспективы трудоустройства до переезда.
На сегодняшний день в топе наиболее востребованных специалистов следующие: медицина (врачи, медицинские сестры и другие медработники), образование (учителя, педагоги дошкольного и среднего образования), инженерия (специалисты различных технических направлений), сельское хозяйство (агрономы, ветеринары и профильные специалисты), транспорт (механизаторы, трактористы и водители), рабочие специальности (электромонтеры, электрики, сварщики, токари), строительство (каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники), управление и социальная сфера (бухгалтеры, экономисты, специалисты в области государственного и социального обслуживания).
Список регулярно актуализируется, что позволяет пользователям получать достоверную информацию. Благодаря этому граждане могут заранее оценить свои шансы и выбрать регион, где их навыки будут востребованы. Интерактивная карта сервиса также содержит сведения о населенных пунктах, социальных объектах, инфраструктуре и контактах для консультаций, что делает планирование переезда прозрачным.
Правительство РК на 2026 год определило следующие области для добровольного переселения: Абай, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Улытау.