Токаев подписал новые законы: что изменится для земель, почв и города Алатау

Появление самостоятельного закона говорит о том, что вопросам сохранения плодородия земель и рационального использования почв теперь уделяется особое внимание на государственном уровне. Для Казахстана, где сельское хозяйство остается одной из базовых отраслей экономики, состояние почв напрямую влияет на урожайность, продовольственную безопасность и устойчивое развитие аграрного сектора.