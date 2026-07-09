Токаев подписал новые законы: что изменится для земель, почв и города Алатау

В Казахстане принят важный пакет законодательных изменений, который затрагивает сразу несколько стратегических направлений — охрану почв, земельные отношения, агропромышленный комплекс и развитие города Алатау.
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал сразу несколько документов, которые должны обновить подход к использованию земельных ресурсов и экологической политике страны.
Впервые — отдельный закон об охране почв.
Одним из ключевых решений стало подписание Закона Республики Казахстан «Об охране почв».
Появление самостоятельного закона говорит о том, что вопросам сохранения плодородия земель и рационального использования почв теперь уделяется особое внимание на государственном уровне. Для Казахстана, где сельское хозяйство остается одной из базовых отраслей экономики, состояние почв напрямую влияет на урожайность, продовольственную безопасность и устойчивое развитие аграрного сектора.
Одновременно Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса».
Документ предусматривает корректировку действующего законодательства, чтобы новые нормы могли работать в единой системе регулирования земельных отношений и сельского хозяйства.
Официальные тексты законов будут опубликованы в печати.
Изменения коснулись и города Алатау.
Помимо законодательных инициатив, Глава государства внес изменения в один из ключевых документов, касающихся развития нового города Алатау.
Президент подписал Указ «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 1015 “О некоторых вопросах развития города Алатау”».
Какие именно положения были скорректированы, станет известно после официального опубликования текста документа.
Почему это важно.
Подписание сразу нескольких документов свидетельствует о продолжении курса на модернизацию земельной политики и развитие новых территорий.
Отдельный закон об охране почв формирует новую правовую основу для сохранения земельных ресурсов, а изменения в законодательство должны обеспечить более эффективное регулирование в сфере землепользования и агропромышленного комплекса.
В свою очередь, корректировки указа о развитии Алатау могут стать очередным этапом реализации масштабного проекта по формированию нового экономического и инвестиционного центра Казахстана.