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Токаев подписал новые законы: что изменится для земель, почв и города Алатау

В Казахстане появились отдельный закон об охране почв и новые правила в земельной сфере.

Источник: Деловой Казахстан

В Казахстане принят важный пакет законодательных изменений, который затрагивает сразу несколько стратегических направлений — охрану почв, земельные отношения, агропромышленный комплекс и развитие города Алатау.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал сразу несколько документов, которые должны обновить подход к использованию земельных ресурсов и экологической политике страны.

Впервые — отдельный закон об охране почв.

Одним из ключевых решений стало подписание Закона Республики Казахстан «Об охране почв».

Появление самостоятельного закона говорит о том, что вопросам сохранения плодородия земель и рационального использования почв теперь уделяется особое внимание на государственном уровне. Для Казахстана, где сельское хозяйство остается одной из базовых отраслей экономики, состояние почв напрямую влияет на урожайность, продовольственную безопасность и устойчивое развитие аграрного сектора.

Одновременно Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса».

Документ предусматривает корректировку действующего законодательства, чтобы новые нормы могли работать в единой системе регулирования земельных отношений и сельского хозяйства.

Официальные тексты законов будут опубликованы в печати.

Изменения коснулись и города Алатау.

Помимо законодательных инициатив, Глава государства внес изменения в один из ключевых документов, касающихся развития нового города Алатау.

Президент подписал Указ «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 1015 “О некоторых вопросах развития города Алатау”».

Какие именно положения были скорректированы, станет известно после официального опубликования текста документа.

Почему это важно.

Подписание сразу нескольких документов свидетельствует о продолжении курса на модернизацию земельной политики и развитие новых территорий.

Отдельный закон об охране почв формирует новую правовую основу для сохранения земельных ресурсов, а изменения в законодательство должны обеспечить более эффективное регулирование в сфере землепользования и агропромышленного комплекса.

В свою очередь, корректировки указа о развитии Алатау могут стать очередным этапом реализации масштабного проекта по формированию нового экономического и инвестиционного центра Казахстана.