Над Россией уничтожили 71 украинский беспилотник. Военная операция, день 1597-й

8:54 ВСУ атаковали территорию Белгородской области 75 раз за прошедшие сутки. В результате ударов ~погиб мирный житель~, еще 22, включая ребенка, получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
8:40 ~Сводные огневые мобильные группы и система ПВО «Купол Донбасса» за сутки уничтожили над ДНР 26 беспилотников ВСУ~, сообщили в Штабе обороны региона.
8:18 Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Калужской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша.
8:14.
8:10 ? Два танкера в Таганрогском заливе были вновь атакованы БПЛА минувшей ночью, они получили механические повреждения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется», — отметил он.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и Азовским морем за ночь 73 украинских БПЛА.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
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