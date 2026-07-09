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В Железногорске с Днем семьи, любви и верности поздравили многодетную семью Савенковых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День семьи, любви и верности депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Светлана Телешун посетила многодетную семью Савенковых. Она поздравила их с праздником и поблагодарила за прекрасный пример крепких отношений.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День семьи, любви и верности депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Светлана Телешун посетила многодетную семью Савенковых. Она поздравила их с праздником и поблагодарила за прекрасный пример крепких отношений.

Глава семьи Константин Савенков работает на Горно-химическом комбинате, его супруга Светлана — в медсанчасти. По их словам, доверие, взаимопонимание и умение избегать конфликтов — ключевые составляющие семейного счастья.

«Семья — опора нашего общества, источник тепла и первые жизненные уроки. Поздравляем все железногорские семьи с праздником! Желаем здоровья и благополучия!» — написали на канале МАХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.