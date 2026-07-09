В Железногорске с Днем семьи, любви и верности поздравили многодетную семью Савенковых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День семьи, любви и верности депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Светлана Телешун посетила многодетную семью Савенковых. Она поздравила их с праздником и поблагодарила за прекрасный пример крепких отношений.