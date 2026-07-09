Таллин планирует покупать у Киева БПЛА и средства дальнего поражения

Министерство обороны Эстонии планирует закупать у Украины беспилотные летательные аппараты и средства дальнего поражения. Об этом в интервью порталу Euractiv сообщил глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур.
По словам министра, оборонное ведомство уже определило основные направления сотрудничества с украинской стороной — средства дальнего поражения, беспилотники и системы управления полем боя. Конкретных производителей вооружений Певкур не назвал.
Соглашение, подписанное Таллином и Киевом, также предполагает создание совместных предприятий в сфере ВПК и открытие производственных линий на территории Эстонии. Однако для запуска производства Киев должен предоставить экспортную лицензию на выпуск вооружений за пределами страны, отметил министр.
«Многие компании уже производят продукцию на Украине, но им необходимо начать производство и в Эстонии», — добавил он.
Это позволит усилить оборонный потенциал Эстонии и снизить зависимость от других поставщиков вооружений. В Таллине также рассчитывают на укрепление военно-технического сотрудничества с Киевом на фоне продолжающегося конфликта.