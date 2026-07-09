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Главные новости к утру 9 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 9 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 июля 2026.

США нанесли удары по 90 военным объектам в Иране

Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

КСИР заявил об ударах по базам ВС США в Бахрейне и Кувейте

Военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по американским базам «Али ас-Салем» и «Арифджан» в Кувейте, а также «Эль-Джуфейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне. В КСИР предупредили, что в случае повторения атак США Тегеран расширит ответные действия.

В Таганрогском заливе БПЛА атаковали два танкера

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два танкера получили механические повреждения в результате атаки БПЛА в Таганрогском заливе. Возникло возгорание, пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы.

Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июля прибыл с визитом в Мозамбик. Страна стала третьим пунктом в рабочей поездке главы МИД по африканским государствам. Ранее Лавров посетил Эфиопию и Нигер. В ходе визита в Мозамбик он проведет переговоры, в том числе с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.

В Париже допросили Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров больше шести часов давал показания по делу о преступлениях, совершаемых с помощью его мессенджера, сообщает AFP. Четвертый по счету допрос прошел в парижском суде. Адвокаты предпринимателя заявили, что за два года с начала расследования обвинение так и не предоставило доказательств его вины.