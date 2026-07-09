Главные новости к утру 9 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 июля 2026.
США нанесли удары по 90 военным объектам в Иране
Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).
КСИР заявил об ударах по базам ВС США в Бахрейне и Кувейте
В Таганрогском заливе БПЛА атаковали два танкера
Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июля прибыл с визитом в Мозамбик. Страна стала третьим пунктом в рабочей поездке главы МИД по африканским государствам. Ранее Лавров посетил Эфиопию и Нигер. В ходе визита в Мозамбик он проведет переговоры, в том числе с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.
В Париже допросили Павла Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров больше шести часов давал показания по делу о преступлениях, совершаемых с помощью его мессенджера, сообщает AFP. Четвертый по счету допрос прошел в парижском суде. Адвокаты предпринимателя заявили, что за два года с начала расследования обвинение так и не предоставило доказательств его вины.