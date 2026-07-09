Главные новости к утру 9 июля 2026 года

Основатель Telegram Павел Дуров больше шести часов давал показания по делу о преступлениях, совершаемых с помощью его мессенджера, сообщает AFP. Четвертый по счету допрос прошел в парижском суде. Адвокаты предпринимателя заявили, что за два года с начала расследования обвинение так и не предоставило доказательств его вины.