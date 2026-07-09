При наводнениях в Китае погибли почти 40 человек

На южную часть Китая с 4 июля обрушился тайфун «Майсак». Из-за дождей поднялся уровень воды в 59 реках на территории Гуанси-Чжуанского автономного района. Власти автономии повысили уровень предупреждения о наводнении до красного, наивысшего. Было эвакуировано около 130 тыс. человек. На нескольких водохранилищах повреждены дамбы. Центральное телевидение Китая сообщало, что пострадали 375 тыс. человек.