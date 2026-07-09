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При наводнениях в Китае погибли почти 40 человек

При наводнениях на юге Китая погибли 39 человек. Еще девять жителей числятся пропавшими без вести, сообщает госагентство «Синьхуа».

При наводнениях на юге Китая погибли 39 человек. Еще девять жителей числятся пропавшими без вести, сообщает госагентство «Синьхуа».

Наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе начались из-за ливней. Ситуация ухудшилась после прорыва плотины на водохранилище Люлань в уезде Хэнчжоу.

На южную часть Китая с 4 июля обрушился тайфун «Майсак». Из-за дождей поднялся уровень воды в 59 реках на территории Гуанси-Чжуанского автономного района. Власти автономии повысили уровень предупреждения о наводнении до красного, наивысшего. Было эвакуировано около 130 тыс. человек. На нескольких водохранилищах повреждены дамбы. Центральное телевидение Китая сообщало, что пострадали 375 тыс. человек.