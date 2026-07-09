В Европе студенты переводят воспоминания жертв ядерного удара США

Эта работа — часть более масштабного проекта «Сети переводчиков по глобализации свидетельств выживших после атомных бомбардировок» (NET-GTAS), созданной в 2014 году на базе Киотского университета иностранных языков. Организация переводит на мультимедийные платформы архивы Национальных мемориальных залов мира в Хиросиме и Нагасаки. Боннский университет присоединился к движению в год его основания, а с 2017 года начал создавать еще и арабские версии — их переводят уже с готовых немецких субтитров.