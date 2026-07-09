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В Европе студенты переводят воспоминания жертв ядерного удара США

Студенты магистратуры Боннского университета в Германии перевели с японского языка видеоинтервью людей из Хиросимы и Нагасаки, переживших атомную бомбардировку. Они выпустили уже 14 записей на немецкий язык и девять — на арабский, пишет газета The Mainichi.

Студенты магистратуры Боннского университета в Германии перевели с японского языка видеоинтервью людей из Хиросимы и Нагасаки, переживших атомную бомбардировку. Они выпустили уже 14 записей на немецкий язык и девять — на арабский, пишет газета The Mainichi.

Эта работа — часть более масштабного проекта «Сети переводчиков по глобализации свидетельств выживших после атомных бомбардировок» (NET-GTAS), созданной в 2014 году на базе Киотского университета иностранных языков. Организация переводит на мультимедийные платформы архивы Национальных мемориальных залов мира в Хиросиме и Нагасаки. Боннский университет присоединился к движению в год его основания, а с 2017 года начал создавать еще и арабские версии — их переводят уже с готовых немецких субтитров.

«Это похоже на совместную работу рассказчика и слушателя. Студенты, которые начинают чувствовать близость к выжившим и которых глубоко трогают их истории, сами становятся новыми рассказчиками», — приводит издание слова лектора Наоко Тамуры.

С 2017 года студенты также организовывают выставки плакатов, которые иллюстрируют их исследования атомных разрушений. Также выставки посвящены препятствиям на пути ядерного разоружения и ликвидации ядерного оружия. Очередная такая экспозиция запланирована на 15 июля.

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