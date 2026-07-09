Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: три человека погибли при ударе США по провинции Хузестан в Иране

При ударе вооруженных сил (ВС) США по району города Ахваз в иранской провинции Хузестан погибли три человека. Об этом сообщило Fars со ссылкой на вице-губернатора региона по вопросам безопасности Киамарса Хаджизаде.

При ударе вооруженных сил (ВС) США по району города Ахваз в иранской провинции Хузестан погибли три человека. Об этом сообщило Fars со ссылкой на вице-губернатора региона по вопросам безопасности Киамарса Хаджизаде.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Власти региона оценивают масштабы ущерба, добавил замглавы провинции.

8 июля американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. ВС США атаковали южные иранские регионы. Власти Ирана заявили о приостановке переговоров и атаковали в ответ американские базы. По словам господина Трампа, на каждый удар Ирана США наносят 20 ответных.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше