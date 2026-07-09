Fars: три человека погибли при ударе США по провинции Хузестан в Иране

8 июля американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. ВС США атаковали южные иранские регионы. Власти Ирана заявили о приостановке переговоров и атаковали в ответ американские базы. По словам господина Трампа, на каждый удар Ирана США наносят 20 ответных.