В Таганрогском заливе вторую ночь подряд БПЛА атаковали два танкера

В Таганрогском заливе украинские БПЛА атаковали два танкера. Пострадавших нет, экипажи эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется», — сообщил он.
По его словам, минувшей ночью на подлете к Ростовской области было уничтожено более двух десятков дронов.
В Азовском районе в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание камыша на карьере вдали от населенного пункта, работают специалисты противопожарной службы, добавил Слюсарь.
В пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь над российскими регионами было перехвачено или уничтожено 73 украинских БПЛА самолетного типа. Над Ленобластью и на подлете к Череповцу было перехвачено по одному дрону. Также о работе ПВО сообщала глава Таганрога Светлана Камбулова. На фоне угрозы ограничения на полеты вводили в аэропортах Калуги, Пскова, Череповца и Ярославля.
Также из-за атак на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края произошло возгорание, которое вскоре дошло до резервуаров с горючими материалами. Кроме того, в Тверской области из-за БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Никто не пострадал.
Накануне Слюсарь также сообщал о поврежденных в результате ночной атаки двух танкерах в Таганрогском заливе.
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