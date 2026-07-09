Тайфун «Бави» с ветром в 200 км/ч обрушился на Тайвань

По данным AccuWeather, «Бави» при сохранении интенсивности станет самым сильным из всех известных ураганов в Азиатско-Тихоокеанском регионе со времен супертайфуна «Конг-рей» в 2024 году. По прогнозам Национального метеорологического центра Китая, «Бави», протяженность которого в настоящее время составляет около 1 тыс. км (ширина Франции) в самом широком месте, обогнет северный Тайвань, а в субботу вечером достигнет суши в восточной китайской провинции Фуцзянь.