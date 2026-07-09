США объявили о завершении новой волны ударов по Ирану

Вооруженные силы США завершили новую серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
По данным командования, высокоточными боеприпасами были поражены более 80 целей, включая системы противовоздушной обороны, сети управления, береговые радиолокационные станции и объекты, связанные с противокорабельными ракетами. Удары также пришлись более чем по 60 малым катерам Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе.
Позднее подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в провинции Голестан заявило, что американская крылатая ракета ударила по району моста Ак-Теке-Хан в округе Аккала на северо-востоке Ирана, передает Tasnim. По данным иранской стороны, погибших в результате атаки нет. В КСИР пообещали дать на нее ответ. CENTCOM отдельно этот удар не подтверждало.
В CENTCOM назвали операцию ответом на нападения на три коммерческих судна, следовавших через пролив. Речь идет о танкерах Al Rekayyat под флагом Маршалловых Островов, Wedyan под флагом Саудовской Аравии и Cyprus Prosperity под флагом Либерии. Американское командование заявило, что сохраняет готовность к новым действиям в случае нарушения договоренностей со стороны Тегерана.
После ударов иранские военные пообещали атаковать американские базы на Ближнем Востоке массированным ракетным и беспилотным огнем. Президент США Дональд Трамп назвал операцию «возмездием» за нападения на суда в Ормузском проливе.
Новая эскалация началась 8 июля. Позднее Трамп заявил, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения с Вашингтоном. При этом иранская сторона предупредила, что при продолжении американских атак может закрыть Ормузский пролив и нанести ответные удары по объектам США в регионе.
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