США объявили о завершении новой волны ударов по Ирану

В CENTCOM назвали операцию ответом на нападения на три коммерческих судна, следовавших через пролив. Речь идет о танкерах Al Rekayyat под флагом Маршалловых Островов, Wedyan под флагом Саудовской Аравии и Cyprus Prosperity под флагом Либерии. Американское командование заявило, что сохраняет готовность к новым действиям в случае нарушения договоренностей со стороны Тегерана.