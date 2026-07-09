Новые выплаты и больше получателей: как изменились меры поддержки семей в Челябинской области

С конца мая 2026 года вступили в силу изменения, которые расширили круг получателей единого пособия. Теперь многодетные семьи не лишаются выплаты, если их доход превышает прожиточный минимум (17 424 рубля) не более чем на 10%. В Челябинской области отделение СФР самостоятельно пересмотрело ранее вынесенные отказы. Благодаря этому единое пособие назначили ещё 400 многодетным семьям, в которых воспитывается более 1,2 тысячи детей.