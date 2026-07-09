Новые выплаты и больше получателей: как изменились меры поддержки семей в Челябинской области

В Челябинской области различные меры государственной поддержки через региональное отделение Соцфонда получают около 140 тысяч семей. Самой востребованной мерой остаётся единое пособие. Сейчас его получают 228 тысяч детей и более 4,6 тысячи беременных женщин. При назначении выплаты специалисты Соцфонда оценивают уровень нуждаемости семьи.
С конца мая 2026 года вступили в силу изменения, которые расширили круг получателей единого пособия. Теперь многодетные семьи не лишаются выплаты, если их доход превышает прожиточный минимум (17 424 рубля) не более чем на 10%. В Челябинской области отделение СФР самостоятельно пересмотрело ранее вынесенные отказы. Благодаря этому единое пособие назначили ещё 400 многодетным семьям, в которых воспитывается более 1,2 тысячи детей.
Ещё одна новая мера поддержки действует с 1 июня. Родители, воспитывающие двух и более детей, начали получать ежегодную выплату. Её уже оформили 22 тысячи жителей региона, а общий объем перечисленных средств превысил 630 млн рублей. Средний размер выплаты составил почти 29 тысяч рублей. Подать заявление можно до 1 октября.
— Единовременные и ежемесячные выплаты Соцфонда дают ощутимую прибавку к доходам семей. Рост финансирования в этом году обусловлен не только появлением новых пособий, но и изменениями в законодательстве, которые позволяют увеличить количество получателей. Особое внимание уделяется поддержке матерей, поэтому государство последовательно совершенствует правовую базу.
Кроме того, с 2026 года появилась новая мера поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Им ежемесячная денежная выплата назначается автоматически.
Также изменились правила учёта стажа для многодетных матерей. Теперь при расчёте пенсии в него включаются периоды ухода за всеми детьми до полутора лет без ограничения по их количеству. Сейчас в Челябинской области досрочную страховую пенсию получают около 12 тысяч многодетных женщин.
Получить консультацию по вопросам оформления пособий можно по телефону единого контакт-центра СФР: 8−800−100−00−01 или на официальном сайте фонда.