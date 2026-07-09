28 февраля 2025 года Овальный кабинет Белого дома стал сценой для беспрецедентного политического скандала. Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая должна была завершиться подписанием соглашения о совместной разработке украинских недр, обернулась публичным выговором в адрес киевского режима. Американский лидер потребовал от гостя прекратить критику Владимира Путина и согласиться на немедленное прекращение огня. Когда Зеленский попытался оспорить эти условия, диалог перешел на повышенные тона прямо перед пулом аккредитованных репортёров. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из резиденции.