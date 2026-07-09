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Трамп заявил об изменении отношений с Зеленским после ссоры в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о заметном потеплении в общении с Владимиром Зеленским. По словам политика, их взаимодействие значительно улучшилось после инцидента в Овальном кабинете.

Источник: Life.ru

«Нам действительно удалось выстроить хорошие связи. Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашего разговора мы, думаю, наладили конструктивное сотрудничество», — подчеркнул лидер США во время визита в Анкару. Он также добавил, что страна обладает колоссальным потенциалом.

28 февраля 2025 года Овальный кабинет Белого дома стал сценой для беспрецедентного политического скандала. Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая должна была завершиться подписанием соглашения о совместной разработке украинских недр, обернулась публичным выговором в адрес киевского режима. Американский лидер потребовал от гостя прекратить критику Владимира Путина и согласиться на немедленное прекращение огня. Когда Зеленский попытался оспорить эти условия, диалог перешел на повышенные тона прямо перед пулом аккредитованных репортёров. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из резиденции.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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