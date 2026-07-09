НАТО изменило мандат миссии по охране неба Балтии с патрульного на боевой

«Одним из ключевых результатов этого саммита является то, что миссия воздушной полиции НАТО преобразуется в миссию ПВО НАТО. Это существенно улучшит возможности противовоздушной обороны Литвы», — сказал господин Науседа в интервью агентству BNS.
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, отличие мандата кроется в полномочиях пилотов и Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
В марте министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в совместном заявлении призвали НАТО укрепить воздушную оборону восточного фланга из-за залета украинских ударных дронов.
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