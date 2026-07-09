Трамп сообщил о желании Ирана заключить сделку с США

8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. Соединенные Штаты в ответ атаковали иранские южные регионы. Удары по Ирану продолжились и сегодня. На каждый удар Ирана США наносят 20 ответных, заявил господин Трамп. Корпус стражей исламской революции атакует американские базы в ответ. Также Вашингтон ранее отозвал лицензию на операции с иранской нефтью, которая была одним из условий меморандума, и возобновил нефтяные санкции.