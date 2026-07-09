Ранее местный житель Константиновки рассказал, что с 2025 года украинские боевики по приказу командования расстреливали мирных жителей, а весной того же года дрон ВСУ атаковал автобус с людьми, ранив водителя и пассажиров. Мужчина также сообщил, что ранее ВСУ били по жилым кварталам и обвиняли в этом российские войска.