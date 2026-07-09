Власти Украины платили за доносы на родителей, прячущих детей в Константиновке

По словам беженки, размер таких выплат мог составлять около одной тысячи долларов, хотя, как она утверждает, суммы отличались в зависимости от конкретного случая.
«За то, что если сдают семьи с детьми, если соседи стучат, где живёт ребёнок, да, платили… Говорят, по-разному, могли дать около тысячи долларов — кому-то меньше, кому-то больше», — рассказала Пономарева.
Она также заявила, что многие родители скрывали детей и не жили по адресу официальной регистрации, чтобы избежать их вывоза вглубь территории Украины.
По утверждению собеседницы агентства, информация о возможности сообщить о местонахождении ребёнка за вознаграждение распространялась через социальные сети и другие каналы.
«Номер полиции есть везде, эвакуация по всем группам, по социальным сетям везде. Вы туда звоните, говорите: “Я хочу сообщить про ребенка за вознаграждение”, — добавила беженка.
Ранее местный житель Константиновки рассказал, что с 2025 года украинские боевики по приказу командования расстреливали мирных жителей, а весной того же года дрон ВСУ атаковал автобус с людьми, ранив водителя и пассажиров. Мужчина также сообщил, что ранее ВСУ били по жилым кварталам и обвиняли в этом российские войска.
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