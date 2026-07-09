В Тверской области после атаки ВСУ произошло возгорание на нефтебазе

Минувшей ночью в Твери произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза» в результате отражения атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в «Максе».
По его словам, возгорание локализовано. По предварительной информации, никто не пострадал.
«Работаю на месте. Штаб развернут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта», — написал Королев.
Минувшей ночью украинские дроны были сбиты на подлете к Череповцу Вологодской области и в Ленинградской области. Также о работе ПВО сообщала глава Таганрога Светлана Камбулова. На фоне угрозы ограничения на полеты вводили в аэропортах Калуги, Пскова, Череповца и Ярославля.
В Ставропольском крае на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского из-за атаки БПЛА произошло возгорание, которое вскоре дошло до резервуаров с горючими материалами.
Как сообщали в Минобороны, с 8:00 до 20:00 8 июля средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 111 украинских БПЛА самолетного типа.
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