Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ заявила о срыве «беспрецедентных по масштабам» терактов против военных РФ

Федеральная служба безопасности предотвратила серию спланированных атак, направленных против российской военной инфраструктуры и военнослужащих. По данным ведомства, готовились «беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты».

Источник: Life.ru

Основными целями злоумышленников были объекты Министерства обороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Преступный замысел предполагал использование беспилотных летательных аппаратов.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что подготовка велась украинскими спецслужбами при непосредственном участии западных кураторов. Силовикам удалось вскрыть и пресечь опасную деятельность ещё на этапе планирования.

Результата добились благодаря комплексу оперативно-разыскных, разведывательных и контрразведывательных мероприятий. Точное количество задержанных и детали проводимых акций сейчас не раскрываются.

В ведомстве заявили о полном срыве всех планов противника. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех причастных к подготовке диверсий лиц.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.