Казахстан опроверг сообщения о запуске дронов со своей территории

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами», — подчеркнули в пресс-службе МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве такие публикации назвали «необоснованными инсинуациями, направленными на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества».
В МИД напомнили о ключевых принципах курса Астаны. Внешнеполитический вектор Казахстана остается неизменным: он строится на миролюбии, балансе и ответственности. Как подчеркнули в ведомстве, основой этого курса выступают добрососедство, взаимное уважение и строгое невмешательство во внутренние дела других стран.
В заявлении отмечается, что Астана неукоснительно соблюдает нормы международного права и взятые на себя обязательства в сфере региональной и глобальной безопасности. Официальная позиция республики предельно ясна: ее территория, воздушное пространство и инфраструктура не должны применяться для действий, направленных против иных государств.
В МИД также обратились к представителям средств массовой информации. Дипломаты призвали журналистов опираться исключительно на проверенные данные и отказаться от тиражирования неподтвержденных сведений.