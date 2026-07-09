Казахстан опроверг сообщения о запуске дронов со своей территории

В заявлении отмечается, что Астана неукоснительно соблюдает нормы международного права и взятые на себя обязательства в сфере региональной и глобальной безопасности. Официальная позиция республики предельно ясна: ее территория, воздушное пространство и инфраструктура не должны применяться для действий, направленных против иных государств.