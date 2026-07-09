Задержана 25-летняя пособница Киева, готовившая теракт против офицера Минобороны

Помимо слежки, пособница занималась подготовкой инфраструктуры для совершения преступления: она фиксировала расположение камер в районе дома офицера, а также оборудовала конспиративную квартиру продуктами питания и средствами маскировки. Эти приготовления предназначались для непосредственного исполнителя теракта, который должен был прибыть в Россию после того, как женщина покинет страну через Турцию и Молдову.