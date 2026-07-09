КСИР сообщил об ударах по базам ВС США в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о поражении американских баз в Кувейте и Бахрейне, передает Mehr.
«На первом этапе карательного ответа вероломным американцам, воины военно-морских и воздушно-космических сил КСИР в ходе совместной ракетно-беспилотной операции, через час после атак врага на различные точки страны, сокрушили важную инфраструктуру и объекты двух баз США в Арифджане и Али-ас-Салиме в Кувейте, а также в Джафире и Шейх-Исе в Бахрейне», — говорится в сообщении.
В КСИР отметили, что США, несмотря на обязательства, нанесли удар по нескольким районам южных прибрежных провинций и атаковала два моста на пути в Мешхед.
«В случае повторения агрессии наши сокрушительные ответы будут расширены на другие американские базы в регионе», — заявили там.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что страны, предоставляющие свои базы для нанесения ударов, понесут последствия. «Те, кто предоставил свои территории, военные базы и инфраструктуру для обеспечения агрессии, не смогут избежать ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и её тяжкие последствия», — написал он на своей странице в X.
В то же время в CENTCOM заявили о поражении 90 иранских объектов, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и военную логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана.
Накануне, 8 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, перемирие США и Ирана закончилось. «Я больше не хочу с ними иметь дело», — сказал он. Трамп также допустил, что США нанесут новые удары по Ирану этой ночью.
Тем же вечером CENTCOM сообщило о нанесении ударов по Ирану, чтобы тот не мог угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе. В то же время иранские агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах в районе городов Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар и Конарек. Как писал Axios, удары наносились по береговым радарам, позициям противокорабельных ракет и системам ПВО Ирана.
В Иране, в свою очередь, пообещали нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке. «Все базы, которые были источником сегодняшней агрессии против южных районов страны или поддерживали эту агрессию, без исключения будут поражены массированным ракетным и беспилотным огнем вооруженных сил Исламской Республики Иран», — сообщило агентство NourNews со ссылкой на представителя военных кругов.
Менее месяца назад, 18 июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении.
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