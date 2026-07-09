Красноярск готовится к следующему отопительному сезону

Отметим, что значительная часть обращений по поводу низких параметров тепла в квартирах прошедшей зимой поступила от жителей домов, подключенных к котельной завода ЭВРЗ. К старту очередного отопительного сезона планируется перевод потребителей на ТЭЦ-2 — это 97 сооружений, в том числе 34 дома и 8 соцобъектов. Мероприятие позволит не только снять проблему с перебоями теплоснабжения, но и снизить нагрузку на экологию города.​