Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп связал вывод войск из Европы со сделкой по Гренландии

Президент США Дональд Трамп пока не определился, стоит ли выводить часть американских войск из Европы. Решение будет напрямую зависеть от переговоров по Гренландии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я пока не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии», — заявил Трамп журналистам по пути из Турции, где проходил саммит НАТО.

Американский лидер уточнил, что рассмотрит возможность сокращения военного контингента, «если мы не заключим очень хорошую сделку по Гренландии».

8 июля Трамп вновь подчеркнул, что контроль над Гренландией необходим США для глобальной безопасности.

«Для нас Гренландия очень важна (…), а для Дании — нет», — заявил он, общаясь с журналистами в Анкаре.

Несколько месяцев назад Дональд Трамп уже поднимал тему о том, что Вашингтону стоило бы взять под контроль этот остров, который является частью Дании. Но тогда американский президент принял предложение генсека НАТО Марк Рютте и согласился искать компромиссные пути для урегулирования вопроса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше