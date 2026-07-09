Трамп связал вывод войск из Европы со сделкой по Гренландии

«Я пока не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии», — заявил Трамп журналистам по пути из Турции, где проходил саммит НАТО.
Американский лидер уточнил, что рассмотрит возможность сокращения военного контингента, «если мы не заключим очень хорошую сделку по Гренландии».
8 июля Трамп вновь подчеркнул, что контроль над Гренландией необходим США для глобальной безопасности.
«Для нас Гренландия очень важна (…), а для Дании — нет», — заявил он, общаясь с журналистами в Анкаре.
Несколько месяцев назад Дональд Трамп уже поднимал тему о том, что Вашингтону стоило бы взять под контроль этот остров, который является частью Дании. Но тогда американский президент принял предложение генсека НАТО Марк Рютте и согласился искать компромиссные пути для урегулирования вопроса.