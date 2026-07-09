Трамп связал вывод войск из Европы со сделкой по Гренландии

Несколько месяцев назад Дональд Трамп уже поднимал тему о том, что Вашингтону стоило бы взять под контроль этот остров, который является частью Дании. Но тогда американский президент принял предложение генсека НАТО Марк Рютте и согласился искать компромиссные пути для урегулирования вопроса.