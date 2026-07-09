Число смертей от Эболы в ДР Конго достигло 600

К 6 июля число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 1,56 тыс. В министерстве здравоохранения уточнили, что показатель смертности достигает 32,4%. О вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго связали рост заболеваемости со штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого нет. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в стране.