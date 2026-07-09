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Адвокат сообщил о задержании члена оппозиционной партии Манукян в Армении

Правоохранительные службы Армении, предположительно, задержали члена оппозиционной партии «Мать Армения» Арегназ Манукян. Об этом сообщил ее адвокат и однопартиец Манук Сукиасян.

Правоохранительные службы Армении, предположительно, задержали члена оппозиционной партии «Мать Армения» Арегназ Манукян. Об этом сообщил ее адвокат и однопартиец Манук Сукиасян.

«Несколько минут назад была подвергнута приводу член правления партии “Мать-Армения” Арегназ Манукян», — написал господин Сукиасян в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

На парламентских выборах в Армении 7 июня госпожа Манукян баллотировалась по избирательному списку партии «Процветающая Армения». Изначально сообщалось, что «Процветающая Армения» по итогам выборов преодолела барьер в 4% для прохождения в парламент. Однако, по уточненным данным ЦИК, она получила 3,996% голосов. «Процветающая Армения» заявила о неточностях при подсчете.

7 июля суд в Ереване арестовал лидера партии Гагика Царукяна. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Господин Царукян обвинения отрицает.