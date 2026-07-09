Эксперт оценил перспективы отношений РФ и Франции при Ле Пен

По словам Федорова, приход к власти лидера парламентской фракции «Национального объединения» способен нормализовать диалог между двумя странами. Однако он предостерег от иллюзий, называя Ле Пен исключительно профранцузским, а не пророссийским политиком. Специалист напомнил, что в последнее время она позволяла себе жесткие высказывания в адрес Москвы, но при этом последовательно критиковала западные санкции, называя их вредными и бесполезными. Марин Ле Пен выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта и против поставок вооружений, которые, по ее мнению, лишь усиливают кризис.
«Но мы для нее не друзья. Не нужно ждать каких-то чудесных улучшений. Тем не менее я думаю, что курса русофобии, которому привержен нынешний глава французского государства [Эмманюэль Макрон], не будет», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Политолог также отметил, что даже победа представителя крайне левых сил, экс-депутата Европарламента Жан-Люка Меланшона, приведет к более сдержанной и прагматичной политике в отношении России. А вот в случае избрания бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа Париж, по мнению эксперта, продолжит следовать антироссийскому курсу.
Ранее Марин Ле Пен объявила о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2027 году. Это решение было принято по итогам партийного совещания. 7 июля суд сократил срок действия запрета, который ранее ограничивал ее право выдвигать свою кандидатуру.