Эксперт оценил перспективы отношений РФ и Франции при Ле Пен

По словам Федорова, приход к власти лидера парламентской фракции «Национального объединения» способен нормализовать диалог между двумя странами. Однако он предостерег от иллюзий, называя Ле Пен исключительно профранцузским, а не пророссийским политиком. Специалист напомнил, что в последнее время она позволяла себе жесткие высказывания в адрес Москвы, но при этом последовательно критиковала западные санкции, называя их вредными и бесполезными. Марин Ле Пен выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта и против поставок вооружений, которые, по ее мнению, лишь усиливают кризис.