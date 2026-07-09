После угроз Трампа Испания «исправилась» и заплатит США

В среду Трамп назвал Испанию «безнадежным случаем» и «ужасным партнером» по НАТО, заявив, что Америка больше не желает вести с ней торговые дела. Однако уже на следующий день он сообщил прессе, что ситуация изменилась: по его словам, Мадрид «полностью восстановил свои позиции» и решил выделить средства.