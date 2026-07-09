Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После угроз Трампа Испания «исправилась» и заплатит США

Трамп утверждает, что Испания исправилась после его заявлений и согласилась на выплаты.

Трамп назвал Испанию «безнадежным случаем» и «ужасным партнером» по НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания «исправилась» и готова выплатить «большое количество средств» после его жёстких высказываний о прекращении торговли и критики в адрес Мадрида на саммите НАТО в Анкаре. Американский лидер не уточнил, о каких именно выплатах идёт речь.

В среду Трамп назвал Испанию «безнадежным случаем» и «ужасным партнером» по НАТО, заявив, что Америка больше не желает вести с ней торговые дела. Однако уже на следующий день он сообщил прессе, что ситуация изменилась: по его словам, Мадрид «полностью восстановил свои позиции» и решил выделить средства.

Трамп подчеркнул, что готовность Испании к выплатам стала решающим фактором для возобновления диалога. При этом он не раскрыл, на какие именно цели пойдут деньги и в каком объёме. В Белом доме также не предоставили дополнительных комментариев, оставив детали договорённостей за рамками публичного обсуждения.

Трамп уже угрожал разорвать торговые отношения с Испанией после того, как она стала единственной страной НАТО, отказавшейся взять на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Теперь, по его словам, Мадрид пошёл на уступки.

Испания традиционно относится к числу стран НАТО с низкими военными расходами, что неоднократно вызывало критику со стороны США. Трамп последовательно требует от союзников увеличить вклад в общую оборону.

Трамп собрался пересмотреть решение о гражданстве по праву рождения.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше