После угроз Трампа Испания «исправилась» и заплатит США

Трамп назвал Испанию «безнадежным случаем» и «ужасным партнером» по НАТО.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания «исправилась» и готова выплатить «большое количество средств» после его жёстких высказываний о прекращении торговли и критики в адрес Мадрида на саммите НАТО в Анкаре. Американский лидер не уточнил, о каких именно выплатах идёт речь.
В среду Трамп назвал Испанию «безнадежным случаем» и «ужасным партнером» по НАТО, заявив, что Америка больше не желает вести с ней торговые дела. Однако уже на следующий день он сообщил прессе, что ситуация изменилась: по его словам, Мадрид «полностью восстановил свои позиции» и решил выделить средства.
Трамп подчеркнул, что готовность Испании к выплатам стала решающим фактором для возобновления диалога. При этом он не раскрыл, на какие именно цели пойдут деньги и в каком объёме. В Белом доме также не предоставили дополнительных комментариев, оставив детали договорённостей за рамками публичного обсуждения.
Трамп уже угрожал разорвать торговые отношения с Испанией после того, как она стала единственной страной НАТО, отказавшейся взять на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Теперь, по его словам, Мадрид пошёл на уступки.
Испания традиционно относится к числу стран НАТО с низкими военными расходами, что неоднократно вызывало критику со стороны США. Трамп последовательно требует от союзников увеличить вклад в общую оборону.
Трамп собрался пересмотреть решение о гражданстве по праву рождения.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.