Иран атаковал системы Patriot в Кувейте и склады горючего в Бахрейне

Вооруженные силы Ирана атаковали зенитные ракетные комплексы Patriot в Кувейте и склады горючего американской армии в Бахрейне. Об этом сообщает пресс-служба армии Исламской Республики.
«Около часа назад армия Ирана в продолжение атак по американским базам в регионе — системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива террористической армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армии», — говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
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