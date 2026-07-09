Республика Сербская (в составе Боснии и Герцеговины) желает России победы в специальной военной операции. Об этом заявил председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью РИА Новости.
По словам Додика, сербы ежедневно следят за развитием событий на Украине и желают успехов российским военным. Он подчеркнул, что в то время? как вся Европа строила политику на русофобии, сербы остались единственным искренним другом России в этой части мира.
Ранее Додик высоко оценил решение президента России Владимира Путина не наносить массированные удары по Украине. Он заявил, что такой подход демонстрирует мудрость российского лидера, поскольку позволяет избежать массовых жертв среди мирного населения. По его словам, Путин проявляет сдержанность, которая свидетельствует о стремлении минимизировать страдания обычных людей.